Pratiche previdenziali “Passweb”, così non va: le proposte Anief all’USR Sicilia Di

Oggi si è tenuto un incontro all’USR Sicilia sulla questione inerente la gestione da parte delle pratiche “Passweb” con le organizzazioni sindacali rappresentative. In rappresentanza dell’Anief, su delega del presidente regionale Giovanni Portuesi è intervenuta la dottoressa e Dsga Francesca Gabriele.

“Come Anief – ha dichiarato Gabriele – abbiamo sottolineato in primis l’illegittimità della gestione delle pratiche Passweb da parte delle segreterie, ricadendo l’adempimento in capo all’INPS in assenza di disposizioni legislative contrarie”.

Anief ha proposto delle soluzioni alternative per la gestione delle pratiche previdenziali, vale a dire:

– potenziamento dell’interscambio tra Sidi ed INPS, le segreterie devono lavorare solo sul Sidi;

– creazione di reti di scuole per la gestione delle pratiche passweb, in attesa che a livello ministeriale ci sia una soluzione unitaria e nazionale;

– individuazione presso ogni ambito scolastico di amministrativi che gestiscono le pratiche di tutte le scuole (come già accade in alcune realtà).

La proposta del direttore USR è stata infine quella di effettuare tre giornate formative e creare una linea dedicata tra INPS e scuole dichiarandosi pronto ad intervenire per pratiche particolarmente “complesse”.

“Come dipartimento DSGA di Anief – ha concluso Alberico Sorrentino, Dsga di AniefCondir – stiamo portando avanti con fermezza il “NO a Passweb” ad ogni livello, dagli ambiti territoriali al Ministero dove siamo ancora in attesa di essere convocati dopo l’ultimo incontro tenutosi a maggio dello scorso anno”.