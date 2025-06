Povertà infantile in Italia: stabile al 27,1% ma cresce tra i più piccoli. I dati Eurostat certificano una realtà drammatica anche nel Vecchio Continente Di

I dati Eurostat 2024 confermano una situazione preoccupante per i minori italiani: il rischio di povertà o esclusione sociale rimane fermo al 27,1%, ma registra un peggioramento significativo nella fascia 0-6 anni, dove sale dal 25,9% al 27,7%. Un dato che colloca l’Italia sopra la media europea del 24,2%, in lieve miglioramento rispetto al 24,8% del 2023.

Europa: 19,5 milioni di bambini a rischio

L’istituto europeo di statistica fotografa una realtà drammatica: nell’Unione Europea sono 19,5 milioni i bambini sotto i 18 anni che vivono in condizioni di povertà o esclusione sociale.

La classifica europea vede ai primi posti Bulgaria (35,1%), Spagna (34,6%) e Romania (33,8%), mentre i risultati migliori si registrano in Slovenia (11,8%), Cipro (14,8%) e Repubblica Ceca (15,4%).

La Romania ha ottenuto il maggior miglioramento con un calo del 5,2%, seguita da Irlanda (-3,7%) e Ungheria (-3,3%). Al contrario, Finlandia (+3,5%), Croazia (+2,0%) e Bulgaria (+1,2%) hanno registrato i peggioramenti più significativi.

Italia: disparità territoriali e nuove vulnerabilità

Nel nostro Paese, il 23,1% della popolazione risulta a rischio povertà ed esclusione sociale, con un incremento rispetto al 22,8% precedente.

Le famiglie con reddito inferiore al 60% di quello mediano rappresentano il 18,9% del totale nazionale, ma il dato schizza al 37,2% in Calabria e al 35,5% in Campania.

Particolarmente critica la situazione della grave deprivazione materiale, che coinvolge il 4,6% degli italiani ma raggiunge il 10,3% in Campania.

Per quanto riguarda i minori, si registra un miglioramento nella fascia 12-17 anni, dove il tasso scende dal 28,6% al 27,9%, mentre cresce la preoccupazione per i bambini in età prescolare, sempre più esposti a condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.