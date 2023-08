Posti vuoti dalla mini call veloce vanno a supplenze al 31 agosto: ecco i numeri per provincia. Record in Piemonte con 2.057 cattedre vuote Di

Si sono chiuse l’11 agosto le domande per partecipare alla mini call veloce sostegno (procedura “per chiamata” di cui all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44): gli Uffici scolastici hanno pubblicato graduatorie ed esiti (qualche dato ancora parziale). Orizzonte Scuola ha raccolto e riassunto in grafici i dati relativi ai posti vuoti dalla mini call veloce.

Il dato è particolarmente interessante perché i posti vuoti vanno a supplenze al 31 agosto 2024.

I posti disponibili per la call veloce da GPS sostegno sono concentrati per lo più nelle regioni del nord: Lombardia (oltre 2.600), Emilia Romagna (1.023), Piemonte (704), Veneto (533), Friuli Venezia Giulia, Toscana, Liguria, Sardegna. Nessun posto in Umbria, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicilia, Puglia e Abruzzo.

Posti vuoti dopo la mini call veloce GPS sostegno

Ecco i posti vuoti per provincia rielaborati da Orizzonte Scuola (cliccando sul link della regione è disponibile il grafico):

Friuli Venezia Giulia

ADEE sostegno primaria: 46 Udine, 29 Trieste, 24 Pordenone, 9 Gorizia;

ADMM sostegno secondaria I grado: 24 Pordenone.

Totale: 132

Emilia Romagna

ADEE sostegno primaria: 80 Modena, 65 Bologna, 59 Reggio Emilia, 50 Parma, 44 Ravenna, 28 Ferrara, 26 Piacenza.

Totale: 352

Piemonte

ADAA sostegno infanzia: 65 Torino, 33 Novara e Cuneo, 30 Vercelli, 22 Alessandria, 15 Biella, 11 Asti, 10 Verbano Cusio Ossola;

ADEE sostegno primaria: 610 Torino, 128 Alessandria, 127 Novara, 112 Vercelli, 107 Asti, 64 Verbano Cusio Ossola;

ADMM sostegno secondaria I grado: 212 Torino, 99 Cuneo, 89 Novara, 72 Vercelli, 70 Asti, 69 Alessandria, 66 Verbano Cusio Ossola, 12 Biella;

ADSS sostegno secondaria II grado: 1 Verbano Cusio Ossola.

Totale: 2.057

Veneto

ADAA sostegno infanzia: 3 Belluno, 1 Rovigo;

ADEE sostegno primaria: 73 Verona, 59 Vicenza, 39 Venezia e Padova, 38 Treviso, 10 Rovigo, 4 Belluno;

ADMM sostegno secondaria I grado: 49 Vicenza, 42 Verona, 37 Venezia, 18 Treviso, 14 Rovigo, 10 Belluno.

Totale: 436

Liguria

ADAA sostegno infanzia: 7 Imperia, 3 La Spezia e Savona, 2 Genova;

ADEE sostegno primaria: 141 Genova, 35 Imperia, 27 Savona, 7 La Spezia;

ADMM sostegno secondaria I grado: 30 Imperia, 24 Genova, 20 Savona, 9 La Spezia.

Totale: 308

Sardegna

ADAA sostegno infanzia: 1 Sassari;

ADEE sostegno primaria: 29 Nuoro, 26 Sassari, 17 Oristano;

ADMM sostegno secondaria I grado: 31 Nuoro, 3 Oristano.

Totale: 107

Toscana

ADEE sostegno primaria: 48 Pisa, 34 Pistoia, 25 Lucca, 18 Prato, 16 Siena, 15 Livorno, 11 Firenze.

Totale: 167

Il quadro sarà aggiornato con la Lombardia.