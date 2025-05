Posti vacanti Infanzia e Primaria dopo la mobilità: sono 24.988, sostegno sono circa 10.500. Ecco dove Di

Con la pubblicazione dei tabulati riepilogativi post-mobilità, si delinea il quadro delle cattedre rimaste vacanti nella scuola dell’infanzia e nella primaria per l’anno scolastico 2024/2025. I dati, diffusi dalla UIL scuola, suddivisi per regione e per tipologia di posto (comune e sostegno), evidenziano una carenza significativa di personale docente nei due segmenti scolastici.

Infanzia e primaria: oltre 24mila posti ancora da coprire

Il totale delle disponibilità residue ammonta a 24.988 posti, così ripartiti:

2.411 posti comuni nella scuola dell’infanzia;

comuni nella scuola dell’infanzia; 998 posti di sostegno nella scuola dell’infanzia;

di sostegno nella scuola dell’infanzia; 11.016 posti comuni nella scuola primaria;

comuni nella scuola primaria; 9.563 posti di sostegno nella scuola primaria.

Sostegno: scoperti 10mila posti tra infanzia e primaria

Particolare attenzione merita la situazione dei posti di sostegno, che rappresentano complessivamente 9.563 unità nella primaria e 998 nell’infanzia. Si tratta di circa 10.500 cattedre vacanti, un dato che conferma le difficoltà strutturali nell’assegnazione stabile del personale in quest’area didattica.

Le regioni con il numero più elevato di posti vacanti su sostegno nella scuola primaria sono:

Lombardia (4.069 posti);

Piemonte (1.300);

Veneto (1.208);

Lazio (552);

Emilia Romagna (701).

Posto comune: il nodo Lombardia e Lazio

Anche per quanto riguarda i posti comuni, la Lombardia e il Lazio figurano tra le regioni con maggiori disponibilità:

nella primaria, Lombardia presenta 2.694 posti vacanti e Lazio 1.149;

2.694 posti vacanti e Lazio 1.149; nella scuola dell’infanzia, Lombardia raggiunge 528 disponibilità, mentre Lazio 243.

Questi numeri sottolineano la necessità di un reclutamento urgente, soprattutto nelle regioni del Nord e in quelle ad alta densità abitativa, per garantire la copertura delle cattedre già a settembre.

I dati