Posti vacanti DSGA, AAA cercasi funzionari con i nuovi criteri: gli interpelli e le scadenze

AAA cercasi ex DSGA, nuova Area dei funzionari e dell’Elevata qualificazione. Gli Uffici scolastici provinciali pubblicano gli avvisi per raccogliere le candidature ai fini dell’attribuzione dei posti rimasti vacanti dei direttori di segreteria. Quest’anno cambiano le regole a seguito delle novità introdotte dall’Ipotesi di Intesa siglata il 27 giugno 2024 che ha sancito la sostituzione dell’art. 14 “Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura” del CCNI 2019/22.

Il punto 10 dell‘Ipotesi d’Intesa prevede che l’Ambito territoriale conferisca l’incarico di DSGA su posti vacanti e disponibili seguendo il seguente ordine di priorità:

a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;

b) ai funzionari di cui all’articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all’articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;

c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;

d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di

classificazione;

e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;

f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.

Interpelli

CAMPANIA

Salerno – scadenza 4 settembre ore 14

EMILIA ROMAGNA

Parma – scadenza 5 settembre ore 8

Modena – scadenza 4 settembre ore 8

Rimini – scadenza 5 settembre

LAZIO

Rieti – scadenza 4 settembre

MARCHE

Ancona – scadenza 5 settembre

Pesaro e Urbino – scadenza 5 settembre

MOLISE

Isernia – scadenza 3 settembre ore 12

PIEMONTE

Torino – scadenza 3 settembre

SICILIA

Ragusa – scadenza 3 settembre

Messina – scadenza 3 settembre

Caltanissetta ed Enna – scadenza 4 settembre

TOSCANA

Siena – scadenza 4 settembre ore 11