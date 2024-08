Posti di sostegno in deroga. Sono attribuiti come supplenza al 30 giugno, domanda va presentata entro il 7 agosto ore 14 Di

Per assicurare il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità gli Uffici Scolastici effettuano l’adeguamento dell’organico secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1 comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80.

Si tratta dei cosiddetti posti di sostegno in deroga, attribuiti come supplenze al 30 giugno da GaE o GPS.

La prima rilevazione viene fatta ad agosto ma nel corso dell’anno scolastico i posti aumentano, in seguito alle richieste delle famiglie che ottengono la corretta assegnazione delle ore.

Ecco i posti finora rilevati

Marche: sono assegnate alle istituzioni scolastiche , in deroga, ulteriori risorse di personale per un totale di 9863 ore, astrattamente corrispondenti a 394,52 posti, per la scuola dell’infanzia come

indicato nella tabella file 202407161401, di 29679 ore, astrattamente corrispondenti a 1349,04 posti, per la scuola primaria, come indicato nella tabella file 202407181104, di 12642 ore, astrattamente corrispondenti a 702,33 posti, per la scuola secondaria di I grado, come indicato nella tabella file 202407171250, e di 17397 ore, astrattamente corrispondenti a 966,5 posti, per la scuola secondaria di II grado, come indicato nella tabella file 202407181025, parti integranti e sostanziali del presente decreto che contestualmente si approvano. La distribuzione

Toscana: gli Ambiti Territoriali dispongono di ulteriori 8.405,5 unità. La distribuzione

[IN AGGIORNAMENTO]

Domanda supplenze entro il 7 agosto ore 14

La domanda per le supplenze su posti di sostegno va prodotta dagli aspiranti inseriti nelle GaE e nelle GPS entro il 7 agosto ore 14.

Le supplenze saranno assegnate con data ultima del contratto il 30 giugno 2025 tramite l’algoritmo, la procedura informatizzata prevista dall’OOM n. 88/2024.

Supplenze docenti 2024, domanda per le max 150 preferenze entro il 7 agosto ore 14. LO SPECIALE con VIDEO GUIDA completa