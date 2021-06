Posti di sostegno, 30mila liberi dopo movimenti: ecco dove per provincia e ordine di scuola Di

Sono circa 30mila i posti di sostegno liberi dopo i movimenti della mobilità docenti. Secondo uno studio della CISL la maggior parte dei posti si trova a Nord, con 7 posti liberi ogni 10 (il 63%) a fronte di 23% di posti liberi al Centro e un 14% nel Sud.

Infanzia

I posti liberi sul sostegno sono 1643. 295 sul totale sono in Lombardia, 240 in Piemonte, In Lazio 157. Tra le regioni del sud con il maggior numero di posti liberi la Puglia con 159 cattedre libere.

Scarica la tabella con i dati per provincia

Primaria

Alla primaria i posti liberi complessivi sono 10.297. Di questi 3mila in Lombardia, in Piemonte 1.200 e in Veneto 1.300.

Scarica la tabella

Secondaria I grado

Per la secondaria di I grado i posti liberi sono 11.917. La Lombardia supera i 3mila posti liberi. Sopra il migliaio anche Piemonte, Lazio e Veneto.

Scarica la tabella con i dati per provincia

Secondaria II grado

Nella secondaria di II grado i posti vacanti sono 6.912. Anche qui predominante è il Nord Italia con una punta di 1.500 in Lombardia a fronte, ad esempio, di soli 144 posti in Campania.

Tutti i dati per provincia