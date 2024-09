Posso bocciare uno studente con voti negativi nelle materie, ma con media positiva? E se la scuola non ha attivato i corsi di recupero? Un vademecum Di

In materia di non ammissione alla classe successiva la valutazione del percorso scolastico svolto dall’alunno durante l’anno e i risultati raggiunti dallo stesso costituisce atto di esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal Giudice amministrativo se non nelle limitate ipotesi di illogicità e contraddittorietà manifeste. Lo ha ribadito il Tribunale Amministrativo Regionale Veneto – Venezia (Sezione 4, Sentenza 14 novembre 2023, n. 1626), rammentando gli ulteriori principi interpretativi.

Uno studente del III anno di liceo classico non veniva ammesso alla classe successiva, poiché all’esito delle prove di recupero aveva conseguito la valutazione insufficiente in tre materie. Lo studente ha quindi impugnato il giudizio di mancata ammissione alla classe successiva.

Nel rigettare il ricorso il Tar Veneto ha ribadito alcuni indirizzi interpretativi considerati pietre miliari nell’ambito della non ammissione alla classe successiva: