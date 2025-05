Possibili assunzioni da GPS sostegno prima fascia: da quali posti e province. Alcuni esempi Di

Rispetto ad alcuni quesiti che molti insegnanti supplenti con Specializzazione Sostegno si pongono in queste ore, relativamente alla possibilità di essere assunti a tempo indeterminato, facciamo il punto cercando di chiarire di che cosa parliamo.

È stato proposto e approvato un emendamento in Commissione Bilancio della Camera al Decreto PNRR che riguarda la Missione 4, che contiene misure per la scuola: i posti residuali dei provvedimenti di assunzione sul sostegno, non coperti dalle graduatorie di concorso, saranno coperti con assunzioni in ruolo dalla 1^ fascia Sostegno delle GPS fino al 31.12.2025 .

Non si tratta ancora di norma: occorre aspettare l’approvazione del Decreto da parte del Parlamento per parlare di provvedimento e verificare la versione definitiva della “legge”.

Da notare che il Ministro Valditara non ha portato la norma in Consiglio dei Ministri al momento della stesura del Decreto.

Il Governo ha posto la fiducia sul Decreto con rischi di abbandono degli emendamenti per conseguire l’approvazione in tempi stretti.

I posti residuali dei provvedimenti di assunzione …: i posti dei provvedimenti di assunzione non sono i posti del concorso, ma quelli che saranno autorizzati probabilmente verso fine luglio, ripartiti per Regione e per classe di concorso. Prima saranno proposti alle graduatorie di merito (GM) del concorso Sostegno e poi, quelli non coperti, saranno assegnati a supplenza annuale ai candidati GPS Sostegno 1^ fascia, con obbligo al percorso di formazione finalizzato all’assunzione in ruolo: se si supera l’anno di prova, il contratto viene trasformato a tempo indeterminato.

Per capire meglio l’operazione, facciamo riferimento al concorso in corso e al provvedimento di assunzione dell’anno scorso, per parlare di numeri concreti.

A questo proposito prendiamo in considerazione la situazione di una provincia media della Lombardia come quella di Monza e Brianza.

I numeri per le assunzioni 2024/2025 li conosceremo verso fine luglio. Concorso 2023

Sostegno Lombardia (quello in corso):

Contingente Assunzioni Sostegno Lombardia 2023/2024 – Assegnazione a Monza Brianza su 2926 posti di assunzione autorizzati per Lombardia:

N.B.: L’impossibilità di coprire tutti i posti di sostegno assegnati alle varie province per mancanza o insufficienza delle Graduatorie di concorso, ha portato l’USR Lombardia a rivedere le assegnazioni provinciali per cercare di non perdere posti rispetto al contingente complessivo regionale di 2926 posti di sostegno su cui nominare in ruolo, valutando in quali province era possibile ricorrere alle GPS 1^ fascia Sostegno. I posti assegnati a MB sono stati 1044 al termine dell’operazione, rispetto ai 363 della prima ripartizione regionale.

CONSIDERAZIONI FINALI RISPETTO ALL’ESEMPIO:

Se anche tutti i candidati di Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado risultassero vincitori di concorso, residuerebbero 356 posti Sostegno Infanzia, 3940 Sostegno Primaria, 1489 Sostegno Secondaria 1° grado, con molte opportunità per GPS 1^ fascia.

Per Secondaria 2° grado 1312 vincitori di concorso senza posto.

Si tratta di un esempio. Quello che non si può prevedere:

Quante rinunce ci sarebbero da parte di chi non vuole o non può permettersi di accettare il ruolo in altra provincia della Lombardia?

Soprattutto: quanti docenti con specializzazione sostegno chiederanno di inserirsi nelle GPS 1^ fascia Sostegno nella provincia che interessa?

Sempre per stare all’esempio: Gli 84 vincitori di concorso dell’Infanzia potrebbero optare per tutti i 40 posti di MB, determinare una mancata copertura eccezionale in altre province e non far residuare neanche un posto per le GPS Sostegno Infanzia 1^ fascia a MB.

Per il concorso, che è regionale, se è già coperta una provincia, posso essere assegnato ad un’altra in ordine di opzione espressa.

Per le GPS la scelta della provincia è vincolante e gioco solo con i numeri e la situazione di MB.

Abbiamo ragionato su un esempio: l’esperienza ci dice che non si determinano quasi mai situazioni estreme per l’alta presenza di variabili.

Questa era la situazione di GPS 1^ fascia Sostegno quest’anno a Monza e Brianza: Infanzia 21 di cui 1 con riserva; Primaria 69 di cui 1 con riserva; Secondaria 1° grado 141 di cui 18 con riserva; Secondaria 2° grado 252 di cui 74 con riserva. I posti di assunzione sono stati per tutti i settori molto di più dei candidati specializzati.