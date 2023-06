Posizioni economiche personale ATA, la UIL Scuola Rua chiede al Ministero dati e informativa Di

In occasione dell’incontro del 25 maggio u.s. la Federazione Uil Scuola Rua ha chiesto di conoscere, con esattezza, lo stato in cui versa l’istituto contrattuale delle posizioni economiche del personale ATA (cfr. art.50 CCNL/2006). Lo si legge nella richiesta inviata dalla UIL Scuola Rua al Ministero dell’istruzione e del merito.

“La mancata e corretta applicazione dell’istituto contrattuale seguita da una incapienza dei fondi assegnati ha determinato il blocco, già da diversi anni, delle procedure di attribuzione delle posizioni economiche” scrive la Federazione.

E spiega: “Attualmente, difatti, registriamo la loro attivazione solo in poche regioni del territorio nazionale con un evidente danno economico per molti lavoratori della scuola. Il quadro della situazione, ricavata da un nostro monitoraggio effettuato fino all’anno 2021, ha fatto emergere un panorama in cui ci sono Regioni, come ad esempio la Liguria (74.94 %) e la Sardegna (71.33%), dove le prime posizioni economiche per assistenti amministrativi non sono state assegnate per esaurimento delle graduatorie (mai aggiornate) o dove sono presenti solo le graduatorie in quanto non è stata attivata la formazione prevista dalla Contrattazione Collettiva.

Per la prima posizione economica abbiamo registrato, a livello nazionale, la mancata assegnazione al 60,31% degli assistenti amministrativi, alla metà degli assistenti tecnici (48.69%) e dei collaboratori scolastici (48.39%). La seconda posizione economica risulta scoperta per il 35,36% degli assistenti amministrativi e per il 33,16% degli assistenti tecnici (uno su tre).

Le disponibilità finanziarie, pertanto, non utilizzate e “presumibilmente” accantonate per l’attribuzione delle posizioni economiche sono, ad avviso della scrivente Organizzazione Sindacale, pari a circa 65 milioni di euro“.

La UIL Scuola Rua chiede che vengano specificati i capitoli di spesa di finanza pubblica ordinaria dedicati all’applicazione della norma contrattuale sopra richiamata in relazione almeno per gli ultimi 5 anni di applicazione della norma.

Inoltre, chiede di acquisire i dati e le informazioni di distribuzione delle risorse finanziarie per ogni singola provincia, con le seguenti specifiche:

Il dato numerico delle prime e seconde posizioni economiche attualmente spettanti nonché il numero di posizioni attribuite;

Il dato numerico di personale presente nelle graduatorie definitive che ha sostenuto specifico corso di formazione unitamente a quello da avviare alla formazione;

elenco province con graduatorie esaurite;

quantificazione delle risorse finanziarie disponibili non ancora attribuite, specificandone le motivazioni dell’eventuale ritardo nell’applicazione dell’istituto contrattuale.

Richieste posizioni economiche personale Ata