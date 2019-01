Portale neoassunti, online aggiornamenti ai materiali del toolkit

La sezione toolkit del portale neoassunti è stata arricchita dai materiali messi a disposizione dalle regioni Campania, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto.

Si tratta di documenti utili per le diverse fasi della formazione raccolti in cartelle zip scaricabili suddivise per tipologie di attività: modelli di patto per lo sviluppo professionale, documenti utili per le visite di studio (schede di osservazione, linee guida), documenti utili per l’attività e l’osservazione peer to peer (modelli di registro, modelli di calendario, modelli di report finale) e modelli di attestazione (attestazione delle ore in presenza, attestazione dell’attività peer to peer).

Portale