Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “L’istruzione tecnico-professionale è cruciale” Di

Il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario della commissione Trasporti al Senato, ha diffuso una nota stampa riguardante un incontro avvenuto ieri presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha avuto come tema principale la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Germanà ha partecipato alla riunione al Ministero dell’Istruzione e del Merito, avviando una collaborazione sistematica per soddisfare le esigenze occupazionali legate alle opere infrastrutturali. Il focus dell’incontro è stato sulle competenze necessarie per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e altre opere significative in Calabria e Sicilia.

Il senatore ha sottolineato l’importanza dell’istruzione tecnico-professionale nella formazione delle maestranze necessarie. Ha ringraziato il ministro Valditara per la collaborazione attenta e concreta, evidenziando come il progetto del ponte rappresenti un’opportunità per il Meridione e per l’intero Paese di diventare un hub europeo nel Mediterraneo, rilanciando lo sviluppo e la crescita della Sicilia.