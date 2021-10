Ponte Ognissanti, stop alle lezioni ma non per tutte le scuole: ecco in quali regioni. Calendario scolastico Di

Ponte in arrivo tra Halloween, festa Ognissanti e giorno dei morti. Stop alle lezioni il 1° novembre, festività nazionale, e il 2 novembre, ma non in tutte le regioni. A Bolzano stop alla didattica più lungo, fino al 6 novembre. Le lezioni si fermano sia in presenza che a distanza, laddove sia stata adottata la didattica a distanza per particolari esigenze legate alla pandemia.

Da calendari scolastici regionali, le lezioni il 2 novembre si fermano nelle scuole di 11 regioni:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Lombardia

Marche

Molise

Puglia

Sardegna

Umbria

Pausa didattica anche nella provincia autonoma di Trento e in quella di Bolzano, dove però lo stop durerà fino a sabato 6 novembre. Gli studenti dell’Alto Adige rientreranno a scuola lunedì 8 novembre.

Calendario OS 2021/22

E le altre regioni? Le scuole, in autonomia, possono aver optato per la pausa didattica, comunque nel rispetto dei 200 giorni minimi di lezione da garantire annualmente.

Il prossimo piccolo stop ci sarà il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, prima della ben più lunga pausa per le vacanze di Natale.