Ponte Ognissanti: ecco in quali regioni non si fa lezione. Qualche scuola allunga fino al 3 e 7 novembre Di

Festa per tutti il 1° novembre, per Ognissanti, ma alcune regioni hanno deliberato lo stop delle lezioni anche per il 31 ottobre e il 2 novembre, giorno della commemorazione dei morti.

Le lezioni si fermano il 31 ottobre in:

Abruzzo,

Basilicata,

Calabria,

Campania,

Emilia Romagna,

Friuli Venezia Giulia,

Liguria,

Marche,

Puglia,

Umbria,

Veneto,

Province autonome di Trento e Bolzano.

In alcune regioni stop alle lezioni anche il 2 novembre, si rientra a scuola il 3 novembre. Si tratta di:

Basilicata,

Campania,

Emilia Romagna,

Marche,

Molise,

Sardegna

Pausa più lunga nelle scuole della provincia di Bolzano, dove si rientrerà il 7 novembre.

Ricordiamo che le scuole, autonomamente e nel rispetto dei 200 giorni minimi di lezione da garantire annualmente, possono aver deliberato la pausa didattica a prescindere dal calendario scolastico regionale.