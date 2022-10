Ponte Ognissanti scuole 31 ottobre-2 novembre: ecco in quali regioni si fermano le lezioni Di

In alcune regioni lungo ponte e stop alle lezioni per la festa di Ognissanti. In base ai calendari scolastici regionali in diverse regioni le lezioni si fermano. Le scuole, autonomamente e nel rispetto dei 200 giorni minimi di lezione da garantire annualmente, possono aver deliberato la pausa didattica a prescindere dal calendario scolastico regionale.

Le lezioni si fermano il 31 ottobre in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Umbria, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano.

In alcune regioni stop alle lezioni anche il 2 novembre. In Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna si rientrerà a scuola il 3 novembre.

Pausa più lunga nelle scuole della provincia di Bolzano, dove si rientrerà il 7 novembre.