Ponte Ognissanti, lezioni sospese in quasi tutte le regioni. C’è chi allunga fino al 3 e al 7 novembre. Calendario Di

Lezioni sospese in quasi tutte le regioni per la festa di Ognissanti il 1° novembre. Breve stop prima dell’altra pausa per l’Immacolata concezione l’8 dicembre e lo stop ben più lungo per le festività natalizie.

Da calendari scolastici regionali, le lezioni si fermano il 31 ottobre in:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Friuli Venezia Giulia

Marche

Puglia

Umbria

Veneto

Province autonome di Trento e Bolzano

In alcune regioni stop alle lezioni anche il 2 novembre. In Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna si rientrerà a scuola il 3 novembre.

Pausa più lunga nelle scuole della provincia di Bolzano, dove si rientrerà il 7 novembre.

Calendario 2022/23

Ricordiamo che le scuole, in autonomia, possono aver optato per la pausa didattica, comunque nel rispetto dei 200 giorni minimi di lezione da garantire annualmente.