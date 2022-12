Ponte Immacolata scuole 8-11 dicembre: ecco le regioni dove non si farà lezione Di

Si avvicina il ponte dell’Immacolata. In alcune regioni le lezioni si fermano da giovedì 8 all’11 dicembre e si torna fra i banchi lunedì 12 dicembre. Altre scuola autonomamente possono aver deliberato per lo stop delle lezioni anche se il calendario regionale non lo ha previsto.

L’8 dicembre è festa nazionale per cui le lezioni si fermano in tutta Italia. Mentre il 9 e 10 dicembre lo stop didattico è previsto in Calabria, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano.

Ecco invece delle vacanze di Natale:

Abruzzo: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Basilicata: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Calabria: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Campania: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Emilia Romagna: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Friuli Venezia Giulia: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Lazio: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Liguria: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Lombardia: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Marche: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Molise: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Piemonte: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Puglia: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Sardegna: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Sicilia: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Toscana: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Umbria: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Valle d’Aosta: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Veneto: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Provincia di Bolzano: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Provincia di Trento: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Essendo sabato il 7 gennaio, il rientro tra i banchi è previsto lunedì 9.