Ponte Immacolata a scuola: stop lezioni 8 e 9 dicembre, a Milano Sant'Ambrogio il 7. Calendario scolastico

Il prossimo weekend sarà più lungo del solito grazie al ponte in occasione della festa dell’Immacolata venerdì 8 dicembre. Anche le lezioni si fermano venerdì perché festa nazionale, rossa sul calendario, ma non tutti hanno previsto lo stop per sabato 9 dicembre. Il sabato non si conta a prescindere per chi già attua la settimana corta.

Da calendari scolastici regionali 2023-24 il 9 dicembre non si va a scuola in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Provincia di Trento. In queste regioni si rientra a lezione lunedì 11 dicembre.

Nelle altre regioni può comunque essere previsto il ponte per delibera del collegio dei docenti. Le istituzioni scolastiche possono, infatti, adattare il calendario scolastico, in relazione alle esigenze del PTOF, fermo restando l’obbligo di destinare almeno 200 giorni allo svolgimento delle lezioni. La competenza è del consiglio di istituto, che delibera su proposta del collegio docenti.

Gli studenti milanesi si fermano il 7 dicembre in occasione della festa del Santo patrono, Sant’Ambrogio. Possibile per tanti un ponte di 4 giorni fino a lunedì 11.

