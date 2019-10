Ponte di Ognissanti, le date per regione

Tra circa tre settimane ricorrerà il primo ponte lungo dell’anno: quello di Ognissanti.

Il 1° novembre cade di venerdì, il 2 novembre è sabato e per le scuole che lavorano su 6 giorni potrebbe essere ponte, o per delibera regionale o per scelta di collegio docenti.

Ecco le delibere regionali riguardo alla chiusura delle scuole:

Lombardia: scuole chiuse solo venerdì 1° novembre

Piemonte: festa solo venerdì 1° novembre

Veneto: scuole chiuse sia il 1° che il 2 novembre.

Liguria: ponte dal 1° novembre al 3 novembre

Provincia di Trento: scuole chiuse dal 1° novembre al 3 novembre

Provincia di Bolzano: le scuole rimarranno chiuse per tutta la settimana dal 26 ottobre al 3 novembre

Friuli Venezia Giulia: scuole chiuse dal 31 ottobre al 2 novembre

Valle D’Aosta: è festa 1° e 2 novembre

Emilia Romagna: scuole chiuse dal 1° al 4 novembre

Abruzzo: scuole chiuse il 1° e il 2 novembre

Toscana: festa solo il 1° novembre

Umbria: lezioni sospese nelle date dal 1° novembre al 4

Marche: festa 1° e 2 novembre

Lazio: scuole chiuse solo il 1° novembre

Campania: scuole chiuse dal 1° al 3 novembre

Molise: le vacanze dureranno da venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre 2019

Puglia: scuole chiuse venerdì 1 novembre e sabato 2

Basilicata: ponte dal 1° al 3 novembre

Calabria: scuole chiuse sia venerdì 1 novembre che sabato 2

Sicilia: scuole chiuse solo il 1° novembre

Sardegna: scuole chiuse sia venerdì 1° novembre che sabato 2

calendario scolastico