Ponte del 2 giugno: niente scuola ma non in tutte le regioni. Poi la fine dell’anno per tutti Di

Anno scolastico ormai agli sgoccioli, certo non per coloro che saranno impegnati negli esami di Stato. Prima dell’ultimo suono della campanella però una breve pausa per la Festa della Repubblica il 2 giugno. Venerdì prossimo e sabato 3 giugno (per chi già non fa settimana corta) niente lezioni.

Le Regioni che hanno deliberato la pausa delle lezioni per sabato 3 giugno sono Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto. Nelle altre i singoli collegi docenti potrebbero aver optato per il ponte.

Ricordiamo infatti che le scuole, in autonomia, possono deliberare alcuni giorni di sospensione delle lezioni, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare.

Ecco invece l’ultimo girono di scuola per questo anno scolastico: