Ponte 25 aprile e 1° maggio: prossimo stop per le scuole Di

In arrivo altri giorni di pausa dalle lezioni per le scuole: il ponte del 25 aprile e del 1° maggio. Non tutte le regioni hanno deliberato nei propri calendari scolastici lo stop delle lezioni per il ponte del 25 aprile, ma possono averlo stabilito i collegi dei docenti, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare.

Da calendari scolastici regionali il ponte con lunedì 24 aprile per la festa della liberazione, è previsto in:

Abruzzo,

Basilicata,

Calabria,

Campania,

Friuli Venezia Giulia,

Liguria,

Marche,

Molise,

Piemonte,

Puglia,

Umbria,

Valle d’Aosta,

Veneto.

Dopo il 25 aprile, nuovo stop per il 1° maggio, festa nazionale dei lavoratori, un lunedì.

Possibile lungo ponte fino al 2 maggio nelle scuole sarde per Sa die de sa Sardigna, il 28 aprile, che cade di venerdì ed è giorno di festa da calendario scolastico regionale.