Pon scuola d’estate, pubblicate nuove integrazioni delle autorizzazioni Di

Pubblicate altre integrazioni delle autorizzazioni per l’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità, relativo al piano scuola estate 2021. Tutti i progetti autorizzati verranno gestiti secondo le regole previste per il PON “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, utilizzando lo stesso sistema informativo per l’acquisizione e il monitoraggio delle candidature nonché per le procedure di certificazione, rendicontazione e controllo

Le integrazioni riguardano l’Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Toscana, l’Umbria, il Veneto.

Integrazioni delle autorizzazioni

Le scuole beneficiarie devono ottemperare agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di monitoraggio, archiviazione e valutazione, di gestione finanziaria, di rendicontazione secondo le regole della contabilità separata, previste dal PON 2014-2020, nonché sottoporsi al sistema di verifiche e controlli del PON stesso.