Pon scuola d’estate, ecco come presentare i progetti. Manuale operativo e Tutorial Di

Manuale operativo per la partecipazione all’avviso n. 9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. C’è tempo fino alle ore 15 del 21 maggio per presentare i progetti.

In totale per il piano scuola estate vengono messi a disposizione oltre 500milioni di euro: 320 sono risorse Pon, Programma operativo nazionale.

MANUALE OPERATIVO AVVISO

Caso di primo accesso al sistema informativo

Nel caso di Istituzioni scolastiche statali, il Dirigente scolastico (DS) e/o il Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA), al loro primo accesso, devono completare e convalidare:

1. la propria scheda anagrafica personale (il completamento è propedeutico a qualsiasi

altra attività);

2. la scheda anagrafica della scuola

Il Dirigente scolastico (DS) e il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) per le istituzioni scolastiche statali, e il Coordinatore e il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) per le scuole paritarie non commerciali, per accedere al login devono selezionare il tasto in alto a destra sullo schermo “Accesso ai servizi” e poi “Gestione degli interventi” dalla pagina del sito internet del Ministero dell’istruzione dedicato al PON “Per la Scuola” 2014-2020: http://www.istruzione.it/pon/index.html.

Prima di accedere alla sezione “Avvisi e Candidature” è necessario procedere alla verifica della correttezza dei dati inseriti nella scheda anagrafica della scuola.

Il Sistema presenta l’elenco degli Istituti Scolastici presso i quali l’utente che ha effettuato l’accesso è abilitato. Il tasto “Entra” posto a destra del nome dell’Istituto consente di entrare nell’area di lavoro dedicata.

L’area dedicata alla candidatura dei progetti è disponibile in alto cliccando su “Avvisi e Candidature” sulla barra (in nero) relativa al Menu Scelte.

Progetti

La tipologia di moduli e le relative indicazioni didattiche sono proposte dal sistema. A ogni sotto azione sono associate le tipologie di modulo previste dall’Avviso e la scuola dovrà scegliere il tipo di modulo e l’indicazione didattica tra quelli presenti nel menu a tendina.

La guida completa

Dopo l’inoltro non è più possibile effettuare alcuna modifica.

L’avviso Pon

TUTORIAL dell’Usr Veneto