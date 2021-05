Pon scuola, adeguamento spazi e aule Covid: proroga al 30 settembre. Avviso Di

Sono stati prorogati al 30 settembre 2021 i termini per la rendicontazione dei progetti volti all’adeguamento di spazi e aule per Covid 19. La finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19

Il termine per la conclusione delle operazioni di rendicontazione da effettuarsi sulla piattaforma GPU e sulla piattaforma

SIF2020 è definitivamente prorogato dal 18 maggio 2021 al 30 settembre 2021 per consentire il caricamento a sistema della documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione degli interventi e di tutte le spese sostenute per l’attuazione degli stessi.

Avviso

L’avviso del 24 giugno