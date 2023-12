PON Scuola 2014-2020: azioni e risultati. Tutti i numeri nel catalogo Di

Pubblicato il catalogo con azioni e risultati del PON Scuola 2014-2020. Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” è un piano di interventi, a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), definito con lo scopo di favorire lo sviluppo di un sistema di formazione e istruzione di elevata qualità per la scuola, grazie ai finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei (FSE e FESR).

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) ha supportato l’investimento nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente, mentre le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) sono state indirizzate al potenziamento delle infrastrutture scolastiche e delle dotazioni tecnologiche.

Il PON “Per la Scuola 2020-2020” ha ricevuto una dotazione di risorse aggiuntive confluite nel FESR a decorrere dall’anno 2021 finalizzata a

promuovere il superamento degli effetti della crisi derivante dalla pandemia e a preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia, migliorando la transizione digitale nelle scuole.

Le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, assegnate al MIM grazie alla premialità per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio nel periodo di programmazione 2007-2013, hanno finanziato dispositivi, arredi e laboratori per la didattica innovativa nelle 4 regioni “in transizione”: Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna. Il Programma Operativo Complementare (POC), utilizzando le risorse nazionali del Fondo di Rotazione di co finanziamento dei Fondi Europei, ha contribuito alle stesse finalità strategiche e azioni della programmazione 2014-2020 del PON “Per la Scuola”.

Alcuni numeri dal catalogo:

Avviso Ambienti digitali del 2015: finanziati 6736 progetti per 146 milioni di euro;

Avviso Adeguamento spazi e aule del 2020: 5910 progetti finanziati per 256 milioni di euro;

Avviso palestre, mense, aree giochi del 2021: 266 progetti finanziati per 84 milioni di euro;

Avviso reti locali cablate e wireless nelle scuole del 2021: 6848 progetti finanziati per oltre 371 milioni di euro

Avviso digital board del 2021: 7435 progetti finanziati per 407 milioni;

Iniziativa care scuole e CPIA del 2023: oltre 1500 progetti finanziati per più di 14 milioni di euro.

