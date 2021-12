Pon reti locali e digital board: pubblicate le graduatorie della seconda procedura a sportello Di

Sono state pubblicate le graduatorie con l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, sulla base della seconda apertura della procedura “a sportello”, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, e Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche

graduatorie reti locali

graduatorie digital board