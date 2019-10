PON: progetti contrasto povertà educativa. Candidature entro oggi 21 ottobre

E’ stato pubblicato il manuale operativo dell’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa e per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

L’autorità di gestione del PON per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 ha pubblicato il manuale per la realizzazione dei progetti mirati al contrasto della povertà educativa e al rischio del fallimento formativo.

Possono partecipare le scuole statali e paritarie non commerciali individuate nell’allegato I dell’avviso, situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Analogamente a quanto previsto per il Dirigente Scolastico e per il Direttore dei Servizi Amministrativi nelle scuole statali, le scuole paritarie non commerciali potranno accedere alla candidatura solo dopo aver inserito/aggiornato sul Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) i dati del

Coordinatore delle attività educative e didattiche ed averne richiesto la profilatura.

Il numero degli alunni effettivamente iscritti al momento della candidatura

determina, per tutte le istituzioni scolastiche, il numero dei moduli che è consentito richiedere nella propria candidatura. Le istituzioni scolastiche destinatarie dell’Avviso pubblico 26502 del 06-08-2019 devono quindi procedere all’aggiornamento su SIDI delle informazioni relative agli

alunni, prima della compilazione della candidatura.

Avviso Miur

Manuale operativo