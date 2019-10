PON contrasto povertà educativa: proroga candidature al 28 ottobre

PON progetti contrasto povertà educativa: è stato prorogato al 28 ottobre 2019 il termine per l’invio delle candidature.

L’autorità di gestione del PON per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 ha pubblicato il manuale per la realizzazione dei progetti mirati al contrasto della povertà educativa e al rischio del fallimento formativo.

Possono partecipare le scuole statali e paritarie non commerciali individuate nell’allegato I dell’avviso, situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Con la nota 30924 del 21 ottobre, a seguito di alcune segnalazioni da parte delle Istituzioni scolastiche e dei problemi tecnici riscontrati sulla piattaforma GPU nella mattinata di sabato 19 ottobre 2019, è stata prorogata la disponibilità delle funzioni per partecipare fino alle ore 15 di lunedì 28 ottobre.

La trasmissione dei piani firmati digitalmente potrà avvenire, si legge nella nota sopra detta, sulla piattaforma SIF2020, all’interno del SIDI, a partire dalle ore 08:00 di martedì 29 ottobre 2019 e fino alle ore 15:00 di martedì 5 novembre 2019.

La nota

Avviso Miur contrasto povertà educativa