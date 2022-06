PON “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Termini prorogati – APPROFONDIMENTO Di

Approfondiamo uno degli ultimi PON pubblicati per le istituzioni scolastiche, al fine di dare una visione d’insieme delle finalità, delle possibilità realizzabili, delle procedure e delle risorse finanziarie disponibili.

Parliamo del PON “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, previsto dall’Avviso pubblico n. 50636 del 27 dicembre 2021 – FESR – REACT EU.

Finalità del progetto.

L’avviso è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica e si articola in due azioni: la prima azione “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” prevede l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo; la seconda azione “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” intende promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo.

Azione 1.

L’azione 1 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi spazi scolastici può, altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella comunità.

Azione 2.

L’azione 2 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” – intende promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica, in particolare della filiera agro-alimentare, nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), con priorità per le scuole a indirizzo agrario, che necessitano di laboratori all’avanguardia per le annesse aziende agrarie, al fine di reingegnerizzare il sistema produttivo e di garantirne la piena sostenibilità ambientale e dei processi. L’azione intende favorire la realizzazione nelle scuole del secondo ciclo, a seconda delle proprie specificità di indirizzo:

Di laboratori didattici di “agricoltura 4.0”, anche con l’utilizzo di tecnologie idroponiche

di sistemi digitali per il monitoraggio delle colture basati sull’IoT (Internet of Things)

di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti,

laboratori per l’alimentazione sostenibile

laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico

laboratori sulla sostenibilità ambientale per lo studio e la sperimentazione degli impatti delle attività economiche sull’ambiente, sulla produzione dei rifiuti, sulla qualità dell’aria, sui consumi di acqua, energia, suolo e altre risorse naturali, e per il riciclaggio dei rifiuti.

Risorse finanziarie.

L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACTEU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Tale misura concorre, altresì, alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano “RiGenerazione Scuola”, promosso dal Ministero dell’istruzione.

Per ciascuna scuola, l’importo del finanziamento per l’azione 1 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” è pari a euro 25.000,00.

L’importo del finanziamento per l’azione 2 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” è pari a euro 130.000,00. 3.

Tutti i costi sono da considerarsi I.V.A. inclusa.

Il quadro della suddivisione delle voci di costo è il seguente.

Proroga dei termini.

Si segnala in proposito che con nota MI prot.22867 del 13 aprile 2022 è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle candidature fino alle ore 15.00 del giorno 6 maggio 2022.

Informazioni e chiarimenti.

Per una corretta attuazione dei progetti finanziati dai Fondi SIE si rimanda alla consultazione del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola -Competenze e ambienti per l’apprendimento” (FSE- FESR) e delle “Disposizioni e istruzioni” per la programmazione 2014-2020 emanate dal Ministero dell’Istruzione. Tutte le informazioni di carattere istituzionale sono reperibili alla pagina: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html

Informazioni e chiarimenti devono essere richiesti esclusivamente attraverso il servizio di ticketing accessibile attraverso il sistema GPU.