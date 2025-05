Polemica per l’ospitata del pornoattore Max Felicitas in una scuola di Livorno. Genitori inorriditi e docenti all’oscuro dell’evento sul bullismo Di

Una nuova polemica ha investito una scuola della provincia di Livorno dopo l’ospitata di Max Felicitas, pornoattore il cui vero nome è Edoardo Barberas, durante un’assemblea d’istituto dedicata al tema del bullismo.

L’evento non sarebbe stato pubblicizzato attraverso i consueti canali scolastici, lasciando molti professori e genitori completamente all’oscuro dell’iniziativa fino al suo svolgimento.

La mancanza di comunicazione preventiva ha scatenato la reazione di numerose famiglie, che si sono dette “inorridite” dalla scelta. “Non ne sapevamo niente, se avessimo saputo avremmo valutato se far partecipare i nostri figli”, hanno commentato i genitori allibiti.

La situazione ha creato tensioni anche all’interno del corpo docente, con una professoressa che starebbe minacciando di abbandonare il consiglio d’istituto in segno di protesta. Le critiche non riguardano tanto la carriera di Felicitas, quanto piuttosto il tipo di messaggi che trasmette e il linguaggio che utilizza abitualmente.

La difesa della dirigente e la posizione del pornoattore

La dirigente scolastica ha fornito chiarimenti sulla vicenda a Il Tirreno, spiegando che “sono stati i ragazzi a proporre l’incontro al consiglio di istituto” e che l’organo sovrano, “a larga maggioranza ha voluto l’incontro con l’associazione No Bullying Area“. La preside ha sottolineato che la scuola “accoglie ogni tipo di confronto al di là dei pregiudizi perché i ragazzi possano formare le loro idee sulla base di punti di vista diversi”.

Secondo la dirigente, durante l’incontro non si è parlato di contenuti pornografici, ma di “temi seri come il bullismo, il cyberbullismo ed il revenge porn“, argomenti verso i quali gli studenti hanno manifestato “particolare attenzione e coinvolgimento”.

Max Felicitas, dal canto suo, ha minimizzato le polemiche dichiarando: “Non ho avvertito alcuna maretta, abbiamo avuto un bellissimo scambio di opinioni. La scuola è un presidio di cittadinanza imprescindibile per la democrazia ed oggi ne ho avuto un bell’esempio”.

Il precedente di Gallarate

L’episodio di Livorno richiama quanto accaduto qualche mese fa a Gallarate, dove un incontro simile con Max Felicitas era stato annullato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, scatenando un acceso dibattito. In quell’occasione, il pornoattore si era anche incatenato davanti all’istituto per protesta, dopo che l’evento previsto per affrontare il tema dell’educazione all’affettività era stato bloccato.