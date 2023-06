PNRR, servizio di connettività gratuito per 9.915 plessi scolastici. NOTA

PNRR, servizio di connettività gratuito per 9.915 plessi scolastici. NOTA Di

Il Piano nazionale di ripresa resilienza, nell’ambito degli investimenti relativi alle Reti Ultraveloci, di competenza del Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede il completamento della connettività in banda ultra larga di tutti i plessi scolastici, in continuità con quanto attuato per la fase 1 del Piano Scuola per la banda ultra larga.

L’operatività è possibile monitorarla al link https://bandaultralarga.italia.it/scuole-voucher/dashboard-scuole/

La comunica arriva dalla nota del 27 giugno del ministero dell’istruzione e del merito.

Con la realizzazione della fase 2 all’interno del PNRR, l’obiettivo è completare l’intervento pubblico avviato nel 2021, includendo anche gli edifici scolastici non presenti nella fase 1, per fornire un servizio di connettività, gratuito per ulteriori 9.915 plessi scolastici, con velocità downlink e uplink di almeno 1 Gbit/s e banda minima garantita di 200Mbit/s simmetrici., e relativa assistenza tecnica e manutenzione, per un periodo complessivo di almeno sei anni dalla loro attivazione.

Il servizio di connettività verrà erogato tramite la fornitura di un apparato utente in fibra ottica (CPE) all’interno dell’edificio scolastico, compresa la fornitura in opera di cavi, tubi e materiali di installazione e di cablaggio, la realizzazione del collegamento fisico sulla rete comunale e sulla rete nazionale fino a punti di erogazione del servizio individuati dagli operatori affidatari.

Gli interventi non comporteranno alcun onere da parte delle scuole.

Infratel Italia, in qualità di soggetto attuatore responsabile dell’intervento, ha affidato la realizzazione Ministero dell’Istruzione e del Merito Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Piano a tre diversi operatori, all’esito di una procedura a evidenza pubblica:

– TIM s.p.a. per i territori di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lazio, Toscana, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna;

– Fastweb s.p.a. per i territori di Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, Emilia-Romagna, Umbria, Basilicata, Molise, Abruzzo, Puglia:

– Intred s.p.a. per la Lombardi

