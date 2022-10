PNRR, formazione alla transizione digitale e modelli innovativi di didattica digitale: due gli avvisi in scadenza il 26 ottobre Di

Scadono alle ore 13 di mercoledì 26 ottobre i due avvisi relativi ai fondi del PNRR. Il primo riguarda proposte progettuali per la realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale in favore del personale scolastico, erogati con modalità e strumenti innovativi; il secondo lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale.

Possono partecipare all’avviso le istituzioni scolastiche statali, appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Ciascuna istituzione scolastica può candidare un solo progetto.

Le scuole in possesso dei requisiti possono presentare la propria candidatura a partire dalle ore 13 del 12 ottobre 2022 ed entro le ore 13 del 26 ottobre 2022, accedendo alla piattaforma di candidatura “Futura PNRR – Gestione Progetti”, disponibile nell’apposita area riservata del portale del Ministero dell’istruzione, accessibile all’indirizzo https://pnrr.istruzione.it (linee guida per accedere).

La finalità del primo avviso è la realizzazione di percorsi formativi innovativi per il personale scolastico, attraverso l’individuazione di scuole polo territoriali, atte a costituire un network integrato a livello nazionale.

Il secondo avviso intende potenziare le competenze digitali di insegnamento e apprendimento attraverso la realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione delle azioni del PNRR, relative alla didattica digitale integrata e alla didattica innovativa nelle scuole. In totale 20 milioni di euro.

I due avvisi:

Formazione alla transizione digitale e didattica digitale integrale: percorsi per il personale scolastico

PNRR, sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale