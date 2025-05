Più attenzione all’italiano per gli studenti stranieri: il piano del Ministero dell’Istruzione e del Merito al via da settembre Di

Il decreto Sport-Scuola, in attesa di conversione in legge al Senato, prevede un potenziamento del sostegno agli studenti stranieri per l’apprendimento della lingua italiana.

L’obiettivo è colmare il gap di apprendimento evidenziato dal rapporto Invalsi 2024, che segnala come gli studenti stranieri, soprattutto di prima generazione, presentino ritardi significativi rispetto ai loro compagni italiani. Il divario, pari a quasi due anni di scuola in terza media per gli studenti stranieri di prima generazione, si ripercuote inevitabilmente sul percorso scolastico, influenzando negativamente anche i livelli di apprendimento dell’intera classe.

Come ricorda Il Sole 24 Ore, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sulla base di studi Ocse che dimostrano l’importanza cruciale della lingua per una reale integrazione, ha predisposto un piano in due fasi.

Da settembre le scuole dovranno attivare percorsi di potenziamento linguistico in orario extracurricolare, finanziati dal Programma Nazionale “Scuola e competenze 2021-2027”. Dal 2025/26, invece, è previsto l’inserimento di un docente dedicato all’insegnamento dell’italiano per stranieri nelle classi con una presenza di nuovi arrivati pari o superiore al 20%. Una modifica introdotta alla Camera prevede l’assegnazione del docente aggiuntivo anche in presenza di studenti stranieri privi di competenze linguistiche di base (livello A2).

Secondo i dati del servizio studi della Camera, i neoarrivati in Italia sono circa 27.566, pari allo 0,44% del totale degli studenti. Le regioni con il maggior numero di plessi scolastici con una presenza di studenti stranieri neoarrivati superiore al 20% sono concentrate nel Nord Italia, in particolare Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Il rapporto Invalsi evidenzia come il divario di apprendimento in italiano si manifesti in modo significativo già in terza media, con un gap di 23,7 punti per gli studenti stranieri di prima generazione rispetto ai loro coetanei italiani. Tale divario, seppur ridotto, persiste anche nelle scuole superiori e all’esame di maturità, rendendo più complesso il percorso di integrazione e di successo scolastico.

L’intervento del Ministero dell’Istruzione e del Merito si pone l’obiettivo di affrontare questa sfida, fornendo agli studenti stranieri gli strumenti necessari per apprendere la lingua italiana e partecipare pienamente al percorso di apprendimento, a beneficio loro e dell’intero sistema scolastico.