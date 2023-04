Più aritmetica a scuola sennò l’economia non cresce. Il nuovo affondo del premier britannico Sunak Di

Il Primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha formalmente promesso di incrementare l’insegnamento della matematica nelle scuole per migliorare la formazione culturale del paese e rispondere alle esigenze economiche e aziendali.

Nel corso di un discorso rivolto a studenti, insegnanti e manager a Londra, Sunak ha sottolineato la presenza di una “mentalità anti-matematica” e di lacune nell’insegnamento che limitano le potenzialità di crescita e sviluppo economico del paese.

Il governo ha annunciato un piano per rendere gli studi matematici una materia obbligatoria nel curriculum scolastico fino ai 18 anni, anche se non verranno inclusi tra i soggetti d’esame obbligatori per il sistema A-level.

Tuttavia, le opposizioni laburista e liberaldemocratica hanno criticato questa decisione per il mancato raggiungimento da parte dei governi conservatori degli obiettivi di reclutamento di insegnanti di matematica, in particolare per gli studenti over 16, un deficit che persiste da anni e che ha radici ben prima dell’attuale governo conservatore.

L’importanza dell’aritmetica

L’aritmetica è una delle discipline fondamentali nell’educazione matematica. È la base per lo studio di altre branche della matematica, come l’algebra e la geometria. L’insegnamento dell’aritmetica inizia già dalla scuola elementare e continua fino alla scuola superiore.

L’importanza dell’aritmetica a scuola è molteplice. Innanzitutto, l’aritmetica fornisce le conoscenze di base per la vita quotidiana, ad esempio, per fare acquisti, calcolare il cambio, la percentuale di sconto, ecc. Inoltre, l’aritmetica aiuta a sviluppare le abilità logiche e matematiche dei bambini, migliorando la loro capacità di risolvere problemi.

L’insegnamento dell’aritmetica è importante anche perché aiuta a preparare gli studenti per lo studio di altre materie matematiche. L’aritmetica è la base per lo studio dell’algebra, della geometria e della trigonometria. Una volta che gli studenti hanno acquisito una solida conoscenza dell’aritmetica, possono passare a discipline più avanzate e complesse.

Infine, l’aritmetica è anche importante per l’economia globale. La conoscenza delle operazioni aritmetiche e delle formule matematiche è essenziale per lavorare in molte professioni, come ad esempio nell’economia, nelle finanze, nell’informatica e nella scienza.