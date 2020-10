Pittoni (Lega): “Con l’attuale situazione fare il concorso straordinario mette irresponsabilmente a rischio la salute dei docenti” Di

“Voglio ringraziare pubblicamente il presidente Fontana e il capogruppo della Lega in Regione Lombardia Anelli per la celerità con cui hanno accolto l’appello ad attivarsi per promuovere la mozione contro il concorso docenti, che ha evidenziato perplessità degli stessi esponenti del partito del ministro Azzolina su un’operazione che non avrà effetti sull’attuale anno scolastico e poteva tranquillamente essere sostituita da assunzioni dirette”.

“Si mette irresponsabilmente a rischio la salute di decine di migliaia di insegnanti (e dei loro alunni) costretti a spostarsi anche per centinaia di chilometri, in contrasto con l’invito del ministro della Salute a non uscire da casa se non per assoluta necessità”.

Così su Facebook il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.