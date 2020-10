Piero Angela: introdurre ora di lezione di Filosofia delle tecnologie Di

Introdurre lezioni ad hoc “di filosofia della tecnologia” a scuola per spiegare come le tecnologie sono “legate strettamente all’economia e a tanti altri aspetti della società”.

E’ questa la proposta avanzata da Piero Angela a cui ieri è stato conferito il Master honoris causa del corso di perfezionamento Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” (Mcs) della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa)

Occorre, spiega Angela, “rendere consapevole l’opinione pubblica di quanto sia importante investire in ricerca, innovazione, nuove tecnologie ed educazione. Questo è il pacchetto che fa un Paese ricco e moderno, che si sa difendere da tutto quello che sta succedendo”.

Su quello che succede nel paese e nel mondo, “sull’economia – ha aggiunto – non si dice niente. E anche per quanto riguarda la scienza, si spiegano le materie scientifiche, come chimica e biologia, ma non il metodo della scienza né tanto meno le conseguenze e le risorse dello sviluppo tecnologico”.