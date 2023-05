Piero Angela, il ricordo del presidente Mattarella: “Ci ha lasciato un patrimonio di cultura, gli siamo riconoscenti” Di

Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha elogiato Piero Angela come un intellettuale che ha trasmesso conoscenza e che ha costruito un patrimonio di sapienza accessibile a tutti nel corso dei suoi settant’anni di carriera.

Questo tributo è stato reso durante un intervento speciale che è stato trasmesso il 25 maggio su Rai1, intitolato “Piero Angela – Un viaggio lungo una vita” e curato dal figlio Alberto Angela.

L’opera di Piero Angela ha attraversato diverse generazioni e ha avuto un impatto significativo sulla società italiana. Il suo lavoro pionieristico in televisione ha contribuito a diffondere la conoscenza e l’interesse per una vasta gamma di argomenti, rendendoli accessibili al grande pubblico. Piero Angela ha dimostrato un talento straordinario nel tradurre temi complessi in informazioni chiare e comprensibili per tutti, distinguendosi per la sua capacità di coinvolgere e appassionare il pubblico.

L’eredità di Piero Angela si estende oltre il suo ruolo di divulgatore televisivo. Attraverso la sua passione per la conoscenza e la sua dedizione all’informazione accurata, ha trasmesso un senso di responsabilità che ha influenzato le generazioni successive. Il suo impegno a rendere la cultura e la scienza accessibili a tutti ha aperto nuovi orizzonti e stimolato la curiosità e la voglia di apprendere.

Il riconoscimento da parte del presidente Mattarella conferma l’importanza di Piero Angela nella formazione culturale dell’Italia contemporanea. La sua eredità continuerà a vivere.