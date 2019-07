Piero Angela: fake news perché a scuola non si insegna il metodo, l’etica e la cultura scientifica

Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico, è intervenuto sull’insegnamento della scienza nella scuola italiana.

Angela, come leggiamo su Meteoweb, afferma che a scuola si insegnano sì la matematica, la biologia…, ma non viene insegnato il metodo, l’etica e la cultura scientifica.

Il suddetto mancato insegnamento, secondo il giornalista, sarebbe causa delle fake news che spesso sentiamo.

“Anche per quanto riguarda le terapie – conclude Angela – nessuno insegna a scuola che per essere valide devono essere confermate da protocolli di ricerca e per questo una terapia non è valida per il solo fatto di essere pubblicizzata su Internet o proposta da qualche personaggio.”