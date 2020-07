Piemonte, voucher scuola +54% dello scorso anno. Chiorino: dramma sociale e si pensa ai banchi

In Piemonte le domande ammesse per ottenere i sussidi del voucher scuola sono cresciute del 54,4%, passando dalle 58.648 dello scorso anno alle attuali 90.585. I dati sono stati diffusi da una nota della Regione.

Commentando la pubblicazione delle graduatorie, l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino ha dichiarato che “invece di occuparsi dei banchi con le rotelle, che non piacciono a nessuno e che non sarebbero privi di numerose criticità, dal costo alla sicurezza, il ministro all’Istruzione, Lucia Azzolina, farebbe meglio a occuparsi dei diritti fondamentali dei ragazzi, che devono poter iniziare il nuovo anno scolastico. Anche in Piemonte, dove, evidentemente a causa dell’emergenza Covid-19, il termometro della povertà si è impennato, e le richieste di voucher scuola sono aumentate di oltre la metà”.

Per finanziare tutte le domande accolte servirebbero, per la precisione, ulteriori 13.818.805 euro.

Centinaia di ragazzi non avrebbero nemmeno la possibilità di andare a scuola.

L’assessore Chiorino fa quindi presente al Governo che “è il momento di fare sul serio, di sostenere concretamente e rapidamente le nostre famiglie come ha fatto e sta facendo la Regione Piemonte. Scriverò immediatamente al ministro Azzolina, comunicandole tutti i dati con precisione certosina e attendendo di ottenere la completa copertura delle risorse mancanti a strettissimo giro di posta. In caso contrario, ci troveremmo di fronte a un autentico dramma sociale, che causerebbe un incremento della povertà educativa, con l’impossibilità di veder garantito il diritto allo studio dei nostri ragazzi. In Piemonte – sottolinea Chiorino – le famiglie soffrono e hanno bisogno di risposte certe e immediate, mentre l’acquisto inutile e dispendioso dei banchi con le rotelle rappresenterebbe uno spreco ingiustificabile a fronte del dramma sociale che stiamo vivendo”.