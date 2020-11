Piemonte in zona arancione ma prosegue la Dad per seconda e terza media Di

Il Piemonte passa a zona arancione da domenica 29 novembre. Il governatore Alberto Cirio ha però deciso di proseguire con la Dad per la seconda e terza media. Le scuole piemontesi restano con misure da zona rossa.

“La zona arancione non è un traguardo, è un passaggio. Oggi ho riunito tutti gli epidemiologi e abbiamo deciso che per la seconda e terza media in Piemonte continuerà la didattica a distanza”. Cirio chiede prudenza e annuncia “misure anti assembramento soprattutto per i centri commerciali”.

“Il sacrificio è doloroso e non deve essere sprecato – spiega al Tg3 Piemonte -. Vogliamo riaprire tutto e lo stiamo facendo, ma vogliamo riaprire per sempre e non possiamo permetterci di ripetere gli errori dell’estate”,