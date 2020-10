Piemonte, dal 26 ottobre al 13 novembre stop a spostamenti dalle 23 alle 5 e didattica a distanza. ORDINANZE Di

Da lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020 saranno vietati in tutto il Piemonte gli spostamenti dalle 23 alle 5 del mattino dopo.

E’ quanto previsto dall’ultima ordinanza della Regione Piemonte.

Faranno eccezione comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza, motivi di salute oppure il rientro a casa o presso la propria dimora, che dovranno essere certificate con autodichiarazione.

ORDINANZA del 23 ottobre

Come stabilito dall’ordinanza del 20 ottobre, inoltre, dal 26 ottobre 2020 le scuole superiori statali e paritarie dovranno adottare, per una quota non inferiore al 50%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza, con l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione.

ORDINANZA 20 ottobre