Piemonte, Cirio rassicura: "A gennaio tutti gli studenti torneranno a scuola in sicurezza"

È pronto il piano trasporti della Regione Piemonte, che garantirà il ritorno a scuola in sicurezza a gennaio, dopo l’Epifania, di tutti gli studenti.

“A gennaio tutti gli studenti torneranno a scuola in sicurezza – spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – abbiamo lavorato molto per affrontare uno dei problemi più gravi, cioè quello dei ragazzi che si infettano mentre al mattino arrivano a scuola e quando vanno via al termine delle lezioni”.

“Non solo potenziamo i trasporti – prosegue – ma abbiamo predisposto un piano che verrà illustrato oggi dai miei accessori all’Ufficio scolastico regionale. Il piano prevede che porteremo tutti gli studenti a scuola e li porteremo in sicurezza, con un’occupazione che non supererà il 50% dei mezzi”.