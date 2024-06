Picchiato da un compagno perde un anno a scuola, la famiglia annuncia un’azione legale Di

Un ragazzino di 15 anni con disabilità intellettiva, studente di una scuola professionale della Lombardia, è stato picchiato in classe da un compagno lo scorso novembre. L’aggressione gli ha causato un trauma cranico, richiedendo un ricovero di alcuni giorni in ospedale.

A causa del trauma subito, il ragazzo ha perso l’anno scolastico. La famiglia ha denunciato che l’incidente ha provocato danni fisici e morali significativi – si legge su Ansa.

La famiglia ha chiesto che fosse concessa la didattica a distanza per il ragazzo, ma la scuola non ha accolto questa richiesta. La scuola afferma di non aver mai ricevuto una richiesta formale in tal senso e che comunque avrebbe potuto organizzare la didattica a distanza solo per un periodo limitato.

I due tentativi di reinserimento del ragazzo in classe sono falliti, in quanto lo studente sarebbe stato colto da attacchi di panico.

La famiglia si è rivolta ad un avvocato per chiedere chiarimenti alla scuola e preannuncia un’azione legale. La scuola, per parte sua, sta preparando una relazione per rispondere al legale della famiglia.