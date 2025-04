Piano straordinario da 180 milioni per la riqualificazione di 8 aree disagiate: ecco quali. Previsti anche progetti culturali e sociali Di

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un Piano straordinario da 180 milioni di euro per interventi di riqualificazione sociale e infrastrutturale in 8 comuni e quartieri italiani particolarmente vulnerabili.

Il progetto, previsto dal decreto-legge n. 208/2024 e coordinato dal prefetto Fabio Ciciliano, sarà finanziato con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, suddivise in 100 milioni per il 2025, 50 per il 2026 e 30 per il 2027.

Le aree coinvolte e gli obiettivi

Gli interventi interesseranno:

Milano (comune di Rozzano)

Roma (quartieri di Quarticciolo-Alessandrino)

Napoli (quartieri di Scampia e Secondigliano)

Foggia (comune di Orta Nova)

Reggio Calabria (comuni di Rosarno e San Ferdinando)

Catania (quartiere di San Cristoforo)

Palermo (quartiere di Borgo Nuovo)

Pur accomunate da criticità simili – degrado urbano, marginalità sociale e carenza di servizi – queste realtà richiedono approcci differenziati. Per questo il Piano è stato costruito in collaborazione con gli enti locali, con un focus su tre pilastri:

Sostenibilità sociale: inclusione, formazione e supporto alle famiglie. Sostenibilità economica: rigenerazione di spazi produttivi e creazione di opportunità lavorative. Sostenibilità ambientale: mobilità green, riqualificazione del verde e riduzione del consumo di suolo.

Cosa prevede il Piano

Rigenerazione urbana : recupero di edifici e spazi pubblici, miglioramento del decoro e della sicurezza.

: recupero di edifici e spazi pubblici, miglioramento del decoro e della sicurezza. Progetti culturali e sociali : spazi di comunità, attività educative e promozione della partecipazione civica.

: spazi di comunità, attività educative e promozione della partecipazione civica. Infrastrutture: potenziamento della mobilità sostenibile e risanamento di strutture esistenti.

Gli interventi, da avviare entro il 2027, saranno monitorati per garantire coerenza con i budget stanziati. Il modello è volutamente flessibile, per adattarsi a eventuali criticità emergenti. L’obiettivo finale è rafforzare la coesione sociale e rendere queste aree più resilienti e integrate nel tessuto urbano.