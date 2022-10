Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), costituito il Comitato tecnico scientifico: oggi la prima riunione Di

Costituito il Comitato tecnico-scientifico del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Oggi la prima riunione al Ministero dell’Istruzione. Il Comitato è stato istituito a supporto della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. La tabella di marcia dell’aggiornamento del Piano sarà presentata a Didacta Sicilia il prossimo 20 ottobre.

Il Comitato è così composto:

— Tommaso Agasisti – coordinatore – professore ordinario presso il Dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano;

— Dianora Bardi, presidente e fondatrice Associazione Impara Digitale;

— Paolo Benanti, sacerdote francescano, teologo, docente presso la Pontificia Università Gregoriana, sui temi dell’etica delle tecnologie, della gestione dell’innovazione, internet e l’impatto sulle neuroscienze e sulle neurotecnologie;

— Martino Bernardi, designato da Fondazione Agnelli, ricercatore del settore Ricerche e progetti / Education;

— Roberto Bondi, coordinatore del Servizio Marconi T.S.I. Tecnologie per la società dell’informazione, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;

— Licia Cianfriglia, vicepresidente nazionale ANP – Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, coordinatore CIDA Lazio e componente CSPI – dirigente di una scuola secondaria di secondo grado della provincia di Roma;

— Michela Freddano, designata dall’Invalsi, responsabile dell’area Valutazione delle scuole;

— Giulia Guglielmini, presidente della Fondazione per la Scuola;

— Alfonso Molina, direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale;

— Elena Mosa, designata dall’Indire, ricercatrice referente del progetto Avanguardie educative.

A distanza di quasi sette anni dall’adozione del primo PNSD, istituito con la legge 107/2015 del 13 luglio 2015 – scrive in una nota il MI – gli obiettivi per l’istruzione del futuro sono il miglioramento del sistema, la valorizzazione delle esperienze positive, l’incisione sulla vita quotidiana della scuola per non lasciare indietro nessuno.

