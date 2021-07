Piano Estate, nuove integrazioni delle autorizzazioni per le scuole statali Di

Il Ministero dell’Istruzione pubblica nuove integrazioni delle autorizzazioni per le scuole statali per il Piano Estate 2021 apprendimento e socialità. Tutti progetti autorizzati verranno gestiti secondo le regole previste per il PON “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, utilizzando lo stesso sistema informativo per l’acquisizione e il monitoraggio delle candidature nonché per le procedure di certificazione, rendicontazione e controllo

Tutte le Istituzioni scolastiche beneficiarie devono ottemperare agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di monitoraggio, archiviazione e valutazione, di gestione finanziaria, di rendicontazione secondo le regole della contabilità separata, previste dal PON 2014-2020, nonché sottoporsi al sistema di verifiche e controlli del PON stesso.

Le integrazioni riguardano le regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria.

Integrazioni