Piano Estate, ecco le graduatorie definitive. Elenco scuole per regione

Sono state pubblicate le graduatorie definitive relative all’avviso da 400 milioni di euro finalizzato alle attività del Piano Estate. Nelle graduatorie sono elencate le scuole delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

I progetti delle scuole paritarie e dei CPIA paritari sono ammessi al finanziamento con riserva.

L’ammissione a finanziamento, nel limite dello stanziamento complessivo massimo di euro 400.000.000 è posto a carico del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027.

GRADUATORIE

Con le risorse assegnate, le scuole selezionate potranno realizzare, a partire dalla data di autorizzazione e fino al termine dell’anno scolastico 2024-2025, usufruendo, in particolare, dei periodi di sospensione della didattica curricolare e di quello estivo iniziative per studentesse e studenti, finalizzate allo svolgimento di attività sportive, musicali, teatrali, ricreative e, più in generale, di iniziative che favoriscano l’aggregazione, l’inclusione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo.