Piano estate 2021, ecco le linee di indirizzo della Regione Veneto per svolgere le attività in sicurezza Di

In Veneto la Regione ha pubblicato delle linee di indirizzo per garantire la sicurezza dello svolgimento delle attività relative al piano estate 2021.

Al fine di gestire in sicurezza le attività scolastiche previste all’interno del Piano Scuola Estate 2021 e di controllare allo stesso tempo la diffusione del virus SARS-CoV-2, si legge su una nota dell’Usr Veneto, uniformando, laddove possibile, sull’intero territorio regionale le indicazioni per la gestione dei casi positivi al COVID-19 e dei loro contatti, la Regione ha pubblicato in data 22/6/2021 le nuove “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle Scuole e dei Servizi per i minori (Rev. 04 – giugno 2021)”, rivolte in primis agli operatori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), chiamati ad interfacciarsi con le scuole e con i loro referenti per il COVID-19. Per opportuna conoscenza, si trasmettono alle SS.LL. le nuove linee d’indirizzo.

Tra gli aspetti di novità di questa quarta revisione, oltre al focus sui Servizi per i minori (“centri estivi”), in stretto collegamento con le linee d’indirizzo “Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” emanate dalla Regione in data 29/5/2021, si sottolinea l’accento con cui viene trattato il tema dei test di screening (“contact tracing”), che vanno effettuati appena possibile, indicativamente entro le 48 ore dalla comunicazione della scuola e, successivamente, a distanza di 10 giorni, la particolare attenzione, visto l’attuale scenario generale di bassa circolazione virale, che viene attribuita ai casi di ulteriori positività all’interno dello stesso gruppo di allievi/insegnanti, anche per il diffondersi della preoccupante variante δ del virus, e la precisione con cui vengono definite le caratteristiche tecniche dei test da impiegare, che devono essere di tipo molecolare o antigenico di 3^ generazione.

Inoltre, l’Ufficio Scolastico del Veneto trasmette, sempre nell’ottica di fornire un supporto alle SS.LL. nell’attuazione delle attività programmate all’interno del Piano Scuola Estate 2021, il documento “Piano Scuola Estate 2021 – Linee guida per la gestione degli aspetti connessi alla sicurezza”, che contiene indicazioni di carattere generale ed operative, finalizzate a conciliare le esigenze e gli obiettivi specifici del Piano con la necessità di garantire un adeguato livello di sicurezza nella realizzazione delle attività poste in essere.

