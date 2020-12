Piano di dimensionamento 21/22: in Sardegna restano aperti gli attuali plessi Di

Sono state approvate in via definitiva, dopo il parere della Commissione competente, le “Linee guida” relative alla Programmazione della Rete Scolastica e dell’offerta formativa della Regione Sardegna per l’anno scolastico 2021/2022.

Il Piano non contiene alcuna modifica rilevante alla rete scolastica sarda in particolare per quanto riguarda il mantenimento dei punti di erogazione del servizio attualmente esistenti.

Lo ha annunciato l’Assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu.