Piano annuale inclusione, nuove scadenze compilazione: 30 settembre e 31 ottobre. Nota Piemonte

Nota 6619 del 10 luglio 2020 dell’Usr per il Piemonte. Piano Annuale per l’inclusione (di cui alla Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013) relativo all’a.s. 2019/20

A conclusione dell’anno scolastico, è necessario provvedere alla compilazione del P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione; in Piemonte da alcuni anni tale adempimento viene svolto in modalità digitale attraverso la compilazione di apposite schede del Piano Annuale per l’Inclusione regionale sperimentale.

Indicazioni

Per procedere alla compilazione sarà necessario entrare nell’AREA SERVIZI del sitoweb dell’Ufficio Scolastico Regionale all’indirizzo https://servizi.istruzionepiemonte.it con le credenziali già in possesso dell’Istituzione Scolastica. All’interno dell’Area Servizi l’utente troverà un bottone permanente per il Piano Annuale Inclusione (P.A.I.).

Istruzioni per accesso e invio

– Accedere all’AREA SERVIZI dal sito dell’USR (www.istruzionepiemonte.it)

– Inserire le credenziali in possesso della scuola (codice meccanografico e password)

– Aprendo la pagina sarà possibile accedere alla compilazione delle schede P.A.I.

– In caso di smarrimento della password, il sistema consentirà di rigenerarne autonomamente una nuova cliccando su “password dimenticata”

– Ciascun Istituto dovrà compilare una scheda PAI per ogni ordine/grado di scuola funzionante, oltre alla SCHEDA DATI COMUNI obbligatoria per tutti gli Istituti

Scadenza

Considerata l’eccezionalità dell’a.s. 2019/20, la scadenza indicata nella Circolare Ministeriale (30 giugno di ogni anno scolastico, a consuntivo

del Piano Inclusione Annuale), viene posticipata al:

– 30 settembre 2020 per le Istituzioni Scolastiche Statali

– 31 ottobre 2020 per le Istituzioni Scolastiche Paritarie

La compilazione per le scuole statali sarà possibile da martedì 14/7/20.

La compilazione per le scuole paritarie sarà possibile da martedì 1/9/20.

Nota

Per approfondire Il Piano Annuale per l’Inclusività